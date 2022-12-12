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ПОЛІТИКА

Україна отримає від Словаччини винищувачі МіГ-29

12 грудня 2022, 13:55
Україна отримає від Словаччини винищувачі МіГ-29
Фото: zn.ua
Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

Найближчим часом почнуться відповідні приготування, повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер, пише "Європейська правда".

"Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити", – зазначив він.

За його словами, це обговорювалося на останній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю… Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні", – розповів Растислав Качер.

Він додав, що не хоче коментувати деталі щодо передачі винищувачів, аби не нашкодити процесу.


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