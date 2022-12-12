Україна отримає від Словаччини винищувачі МіГ-29
Найближчим часом почнуться відповідні приготування, повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер, пише "Європейська правда".
"Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити", – зазначив він.
За його словами, це обговорювалося на останній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю… Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні", – розповів Растислав Качер.
Він додав, що не хоче коментувати деталі щодо передачі винищувачів, аби не нашкодити процесу.