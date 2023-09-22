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ПОЛІТИКА

Україна отримає від США невелику партію ракет великої дальності ATACMS

22 вересня 2023, 18:12
Україна отримає від США невелику партію ракет великої дальності ATACMS
Співрозмовники не уточнили, коли саме наша держава може отримати озброєння чи коли Вашингтон офіційно оголосить про розширення допомоги Києву.

Президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати таки передадуть Україні невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS.

Про це пише NBC News з посиланням на трьох посадовців США та офіційного представника Конгресу.

Три американські чиновники і представник Конгресу, знайомі з ходом обговорення, не повідомили, коли буде поставлено ракети і коли буде зроблена публічна заява.

Протягом кількох місяців Україна просила надати їй армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, яка дозволить Києву завдавати ударів по цілях на відстані близько 180 км, вражаючи лінії постачання, залізниці та пункти управління за лінією російського фронту.

Представники Пентагону заявили, що США не мають у своєму розпорядженні великих запасів ATACMS, які мають більше бойове навантаження, ніж традиційна артилерія, щоб надати їх Україні.

Крім того, деякі у Вашингтоні виступають проти поставок ракет, побоюючись, що це призведе до розширення війни з росією.

За словами представника Конгресу, досі точаться суперечки про тип ракет, які будуть відправлені, і про те, скільки їх буде поставлено в Україну. Вони додали, що країни Східної Європи вже передали Україні значну частину своїх запасів зброї.

ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.

війнаБайденatacmsЗеленський.

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