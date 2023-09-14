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ПОЛІТИКА

Україна отримає від США ще 1,25 млрд доларів безповоротної допомоги

14 вересня 2023, 14:06
Україна отримає від США ще 1,25 млрд доларів безповоротної допомоги
Shutterstock
Завдяки проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів - гранти.

Держбюджет України отримає грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування)", - йдеться в повідомленні.

Протокол переговорів щодо залучення гранту на 1,25 млрд доларів підписала заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Завдяки проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів - гранти.

Найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

СШАвійнадопомогагранти

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