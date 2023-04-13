Україна отримає від Японії 3,5 мільярди доларів упродовж року

Ці гроші дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри Уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 мільярди доларів США прямої бюджетної підтримки впродовж 2023 року.

Про це повідомляє урядовий портал.

Представники Міністерства фінансів Японії також висловлюють готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проєкти з Японським агентством міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA).

Від початку повномасштабної війни, Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування.