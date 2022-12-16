Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна отримає від ЄС 100 млн євро на відновлення зруйнованих війною шкіл

16 грудня 2022, 15:00
Україна отримає від ЄС 100 млн євро на відновлення зруйнованих війною шкіл
Фото: pikabu.ru
Єврокомісія працюватиме спільно з урядом України та Фондом Олени Зеленської

Кабінет міністрів України та Європейська комісія підписали пакет підтримки на 100 мільйонів євро для реконструкції та відновлення шкільних закладів, які постраждали внаслідок війни росії проти України.

Про це повідомив Генеральний директорат Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення, пише "Європейська правда".

Допомога надійде через гуманітарних партнерів ЄС, частково - як бюджетна підтримка уряду України.

З пакет допомоги 34 млн євро спрямують на легкий та середній ремонт, включаючи ремонт вікон, дахів, дверей, санітарно-технічних та опалювальних споруд, а також надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ, а 66 мільйонів євро уряд України отримає, як бюджетну підтримку.

Більшість освітніх закладів, які отримають грант, будуть відремонтовані до вересня 2023 року, тобто до початку наступного навчального року.

Єврокомісія працюватиме спільно з урядом України та Фондом Олени Зеленської.
ЄСосвіташколиУкраїнадопомога Україні

Останні матеріали

Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Політика
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 17:52
Політика
"Торговець смертю" знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення в росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється