Україна отримає від ЄС 100 млн євро на відновлення зруйнованих війною шкіл

Єврокомісія працюватиме спільно з урядом України та Фондом Олени Зеленської

Кабінет міністрів України та Європейська комісія підписали пакет підтримки на 100 мільйонів євро для реконструкції та відновлення шкільних закладів, які постраждали внаслідок війни росії проти України.

Про це повідомив Генеральний директорат Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення, пише "Європейська правда".

Допомога надійде через гуманітарних партнерів ЄС, частково - як бюджетна підтримка уряду України.

З пакет допомоги 34 млн євро спрямують на легкий та середній ремонт, включаючи ремонт вікон, дахів, дверей, санітарно-технічних та опалювальних споруд, а також надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ, а 66 мільйонів євро уряд України отримає, як бюджетну підтримку.

Більшість освітніх закладів, які отримають грант, будуть відремонтовані до вересня 2023 року, тобто до початку наступного навчального року.

Єврокомісія працюватиме спільно з урядом України та Фондом Олени Зеленської.