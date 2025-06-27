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Україна отримає від ЄС 11 мільярдів євро в межах кредитів від G7

27 червня 2025, 08:07
Україна отримає від ЄС 11 мільярдів євро в межах кредитів від G7
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Урсула фон дер Ляєн розповіла про військову, політичну та економічну підтримку.
Під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради Європейського Союзу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про рішення щодо підтримки України.
 
Про це пише "Укрінформ".
 
Країни блоку "погодилися продовжити фінансову підтримку України за усіма фронтами - військовим, політичним та економічним".
 
Фон дер Ляєн анонсувала надання Україні 11 мільярдів євро від ЄС в межах кредитів, які були погоджені "Великою сімкою".
 
Також вона нагадала, що програма зміцнення європейської обороноздатності SAFE дозволяє інвестувати в українську військову промисловість та розміщувати замовлення на українських підприємствах. 
 
Президентка Єврокомісії підтримала просування України вперед на шляху вступу до ЄС та висловила переконаність, що 18-ий пакет санкцій проти росії буде ухвалено. 
Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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