Україна отримає від ЄС 11 мільярдів євро в межах кредитів від G7

Урсула фон дер Ляєн розповіла про військову, політичну та економічну підтримку.

Під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради Європейського Союзу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про рішення щодо підтримки України.

Країни блоку "погодилися продовжити фінансову підтримку України за усіма фронтами - військовим, політичним та економічним".

Фон дер Ляєн анонсувала надання Україні 11 мільярдів євро від ЄС в межах кредитів, які були погоджені "Великою сімкою".

Також вона нагадала, що програма зміцнення європейської обороноздатності SAFE дозволяє інвестувати в українську військову промисловість та розміщувати замовлення на українських підприємствах.

Президентка Єврокомісії підтримала просування України вперед на шляху вступу до ЄС та висловила переконаність, що 18-ий пакет санкцій проти росії буде ухвалено.