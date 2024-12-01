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Україна отримає від Євросоюзу додаткові €52 млн

01 грудня 2024, 14:45
Україна отримає від Євросоюзу додаткові €52 млн
Кошти підуть на реалізацію проєктів з розвитку транспортної інфраструктури.

Чотири проєкти з розвитку транспортної інфраструктури отримали схвалення фінансування у розмірі 52 мільйонів євро за програмою Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій на свої Facebook-сторінці. 

"Чотири українських проєкти з розвитку транспортної інфраструктури у рамках програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" (СEF) отримали схвалення фінансування. Йдеться про 52 мільйони євро для розвитку залізниці, автомобільних пунктів пропуску, річкової інформаційної служби та підтримки аеронавігації", - йдеться в дописі. 

У відомстві додали, що під час візиту до Києва генеральна директорка директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності Магда Копчинська вручила грантові угоди бенефіціарам проєкту – Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури, АТ "Укрзалізниця", ДП "Украерорух" " ДП "Укрводшлях".

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба сказав, що отримання цих грантів дозволяє рухатись у напрямку інтеграції України до європейського транспортного простору.

"Я хочу подякувати конкурсному комітету Програми СEF та Єврокомісії за погодження проєктів… Ми зі свого боку будемо працювати над успішною реалізацією обраних проєктів та якісною підготовкою наступних заявок для участі у програмі. Важливо, що тут для України немає жодних обмежень, і ми на рівні з іншими країнами-членами ЄС можемо подавати відповідні проєктні заявки", - заявив Кулеба.

Фінансування отримають ініціативи "Інтеграція залізничної системи України в транспортну систему ЄС. 1 етап", який передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1 435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури, "Організація транспортних потоків з метою підвищення пропускної спроможності інфраструктури, безпеки та ефективності послуг з перетину кордону на спільній дорозі Румунія – Молдова – Україна ПП Галац/Джурджулешти/Рені" - його реалізація дозволить забезпечити безперервність руху між вказаними пунктами пропуску.
Євросоюзпідтримка України

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