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Україна отримає військове обладнання на понад $241 млн від IFU

15 лютого 2023, 17:09
Україна отримає військове обладнання на понад $241 млн від IFU
Велика Британія та інші європейські країни погодили пакет підтримки в межах Міжнародного фонду для України (IFU) вартістю більше $241 млн.

Сьогодні це погодили посадовці на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі. 

Пише про це урядовий портал Британії. 

В межах першого пакету багатомільйонного фінансування від IFU країна отримає таке обладнання: запасні частини для танків, безпілотні авіаційні системи, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряну оборону. 

Перший пакет обладнання погодили Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія. Партнери разом з Ісландією та Литвою внесли до фонду загалом більше $627 млн.

Перший пакет з очікуваною вартістю понад $200 млн, включатиме такі засоби: артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження та розвідки, а також запасні частин для обладнання.

Цей комплект обладнання забезпечить значний приріст боєздатності Збройних Сил України та підтримає їх здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії демонструє відданість Сполученого Королівства та наших союзників забезпеченню отримання Україною життєво важливої військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного вторгнення росії”, - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

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