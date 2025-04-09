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Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС – Шмигаль

09 квітня 2025, 14:07
Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС – Шмигаль
Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля
Гроші спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 ERA.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
 
"ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі", - написав він у Telegram.
 
Шмигаль наголосив, що це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.
 
Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.
 
"Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу", - додав прем'єр. 

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

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