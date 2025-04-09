Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС – Шмигаль

Гроші спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 ERA.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі", - написав він у Telegram.

Шмигаль наголосив, що це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.