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Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії

24 грудня 2024, 16:07
Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії
Фото: Укрінформ
Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку
Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. 
 
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
 
Прем’єр зазначив, що транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.
 
Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.
 
Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості”, – сказав Шмигаль.
 
Програма DPL (Development Policy Loan) Світового банку – це інструмент фінансової підтримки, який надається країнам для реалізації реформ державної політики та інституцій. 
 
Цей тип фінансування спрямований на допомогу урядам у вирішенні ключових економічних, соціальних або структурних проблем, а також у досягненні конкретних цілей розвитку.

 

Денис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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