Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії
24 грудня 2024, 16:07
Фото: Укрінформ
Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку
Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії.
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.
Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.
“Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості”, – сказав Шмигаль.
Програма DPL (Development Policy Loan) Світового банку – це інструмент фінансової підтримки, який надається країнам для реалізації реформ державної політики та інституцій.
Цей тип фінансування спрямований на допомогу урядам у вирішенні ключових економічних, соціальних або структурних проблем, а також у досягненні конкретних цілей розвитку.