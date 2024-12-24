Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку

Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.

Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

“Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості”, – сказав Шмигаль.