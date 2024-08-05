Україна отримала $3,9 млрд безповоротного кредиту від США

Гроші підуть на зарплати бюджетникам.

Україна отримала $3,9 млрд безповоротного кредиту від Сполучених Штатів. Кошти надійшли через Світовий банк.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Їх спрямують на фінансування зарплат учителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу. Цей транш є першою прямою бюджетною підтримкою від США в цьому році.

"Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період. Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", – написав прем'єр-міністр у Telegram.

У липні Кабмін ухвалив рішення, що дозволило б залучити майже 4 млрд доларів допомоги від США на виплати зарплат медикам, учителям і рятувальникам. Проєкт угоди між Вашингтоном і Києвом про передачу прямої бюджетної підтримки в понад 7 млрд доларів ухвалили ще до цього.

В Мінфіні пояснили, що залучені кошти спрямують на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків.- До кінця фіскального року, тобто до жовтня, Україна очікує отримати всі кошти бюджетної допомоги від США.