Україна отримала €4,2 млрд від ЄС в межах програми Ukraine Facility

Уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Військові видатки продовжать фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів.

Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

“Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги”, – зазначив прем’єр.

Загалом за цією програмою Україна, як очікується, отримає в цьому році 16 млрд євро. Для отримання коштів держава зобов'язана виконувати план реформ, який сформували європейські партнери.

Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.