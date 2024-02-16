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Україна отримала $49,4 млн від Японії за проєктом Світового банку

16 лютого 2024, 11:03
Україна отримала $49,4 млн від Японії за проєктом Світового банку
Фото: newskraine.com.ua
До державного бюджету України надійшли кошти гранту в розмірі $49,4 мільйона від Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей".

Про це пише прес-служба Міністерства фінансів України.

"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам уряду Японії та Світового банку за підтримку", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ці кошти будуть направлені на відшкодування витрат держбюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт будинків та квартир, які зазнали пошкоджень.

Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.

Незабаром Україна очікує на фінансування від Японії і Норвегії через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Фінансування має частково компенсувати видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування і на пенсійні виплати.

Загалом до держбюджету України надійшли близько $950 мільйонів від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

 
Світовий банкЯпоніяУкраїнадержбюджет

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