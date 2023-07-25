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Україна отримала 6-ий транш фіндопомоги на €1,5 млрд

25 липня 2023, 15:07
Україна отримала 6-ий транш фіндопомоги на €1,5 млрд
Державнй бюджет України отримав шостий транш у розмірі 1,5 мільярдів євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги Євросоюзу на цей рік.

Про це повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті

З початку року Україна отримала вже €10,5 млрд допомоги від ЄС із загального обсягу фінансування у €18 млрд.

"Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував в Україну 17,7 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету вчасно і в повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що кошти надають на безпрецедентно пільгових умовах для України і спрямовують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Зокрема, термін погашення кредиту становить 35 років, тоді як відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС у разі виконання Україною умов за програмою.

"Наступні транші в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги надходитимуть до держбюджету протягом цього року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов", – зазначили у відомстві.
допомогаЄС

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