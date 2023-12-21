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ПОЛІТИКА

Україна отримала $950 млн від Японії

21 грудня 2023, 14:31
Україна отримала $950 млн від Японії
За даними прес-служби, кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Державний бюджет України отримав близько $950 млнвід Японії в рамках проектів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними прес-служби, кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. 

Фінансування складається з гранту Японії на суму $52,4 млнв рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від уряду Японії обсягом $900 млнчерез проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проєкту HOPE є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями української євроінтеграції.

Японіядопомогавійна в Україні

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