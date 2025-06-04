Україна отримала безпрецедентну військову підтримку на "Рамштайні"

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що у 2025 році безпекова допомога перевищить усі попередні показники.

Сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За підсумками зустрічі союзники оголосили про нові масштабні пакети військової допомоги, які, за словами українського Міноборони, перевищують усі попередні роки повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"28-ме засідання стало черговим підтвердженням: партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що у 2025 році безпекова допомога перевищить усі попередні показники. Серед ключових анонсованих ініціатив:

Велика Британія надає рекордні 350 млн фунтів на дрони, що дозволить передати Україні 100 000 безпілотників у 2025 році. Загальний обсяг військової підтримки сягне 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн – на підготовку ЗСУ.

Німеччина затвердила пакет допомоги на 5 млрд євро. До нього входить фінансування далекобійного озброєння, ППО, зброї та боєприпасів, частина з яких буде вироблятися в Україні.

Нідерланди нададуть 400 млн євро: до пакету входить протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу – по 1 млрд євро щороку до 2029 року, включно з передачею протимінного корабля.

Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони для підтримки українського ВПК та 50 млн доларів у фонд NSATU Trust Fund.

Канада надає 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовану техніку (Coyote і Bison).

Швеція інвестує 440 млн євро в міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

"Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього", – підсумував Умєров.

Цікаво, що цього разу США на зустрічі представляв не глава Пентагону, а його представник Кінгслі Вілсон. У Міністерстві оборони США пояснили, що Піт Гегсет не зміг бути присутнім через щільний графік.