Україна отримала дев'ятий транш від МВФ розміром $500 млн
01 липня 2025, 13:13
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Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.
Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду розміром 500 млн доларів на покриття пріоритетних бюджетних потреб.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це є результатом восьмого перегляду програми співпраці EFF.
Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.
"Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави", – зазначив глава уряду.