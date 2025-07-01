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Україна отримала дев'ятий транш від МВФ розміром $500 млн

01 липня 2025, 13:13
Україна отримала дев'ятий транш від МВФ розміром $500 млн
Фото: з вільних джерел
Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.
Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду розміром 500 млн доларів на покриття пріоритетних бюджетних потреб.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 
 
Він зазначив, що це є результатом восьмого перегляду програми співпраці EFF.
 
Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів. 
 
"Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави", – зазначив глава уряду. 
війна в Україніросія окупантиМВФ

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