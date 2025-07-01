Україна отримала дев'ятий транш від МВФ розміром $500 млн

Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду розміром 500 млн доларів на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це є результатом восьмого перегляду програми співпраці EFF.

Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.

"Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави", – зазначив глава уряду.