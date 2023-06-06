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Україна отримала достатньо зброї для контрнаступу – Кулеба

06 червня 2023, 08:53
Україна отримала достатньо зброї для контрнаступу – Кулеба
Фото: з вільних джерел
Однак членство в Альянсі, ймовірно, стане можливим лише після завершення війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна вже одержала достатньо зброї для контрнаступу.

Таку заяву глава зовнішньополітичного відомства зробив в інтерв'ю Reuters.

Кулеба впевнений, що ця операція принесе країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Однак членство в Альянсі, ймовірно, стане можливим лише після завершення війни.

"Вступ до НАТО не може зупинити цю війну, але він зупинить подальші війни. Тому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні — дійти того моменту, коли Україна стане членом НАТО", — сказав Кулеба.

На запитання про те, чи можна говорити, що контрнаступ уже розпочався, Кулеба не відповів. При цьому він заявив, що найголовніше не те, почався він чи ні, а те, що він закінчиться перемогою України.

контрнаступМЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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