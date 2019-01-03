Україна отримала другий транш кредиту під гарантії Світового банку

Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку. Кредит надав Deutsche Bank.

"Deutsche Bank надав кредит у розмірі 529 млн євро двома траншами: траншем "A" у розмірі 240 млн євро з терміном погашення 4 роки та траншем "B" у розмірі 289 млн євро з терміном погашення 10 років", - повідомляє Міністерство фінансів України.

Таким чином уряд використав всі кредитні гарантії, надані Світовим банком. Їхня загальна сума становила 750 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.