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Україна отримала другий транш від МВФ – Мінфін

03 липня 2023, 20:27
Україна отримала другий транш від МВФ – Мінфін
Фото з вільного доступу
Загальне фінансування за програмою становить 15,6 млрд доларів.

Україна отримала фінансову допомогу у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Загалом Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ у межах 15-мільярдної програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.

Кошти вже надійшли на державні рахунки.

"Під час перегляду програми EFF експерти й керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності. Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні витрати державного бюджету", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За новою програмою співпраці з МВФ Україна до кінця 2023 року отримає близько 4,5 млрд доларів.

Експерти кажуть, що цю допомогу спрямують на заходи щодо зниження темпів інфляції, що разом зі зростанням зарплат у країні призведе до відновлення реальних доходів громадян.

У Центрі економічної стратегії (ЦЕС) вважають, що курс долара також може залишиться фіксованим – на рівні 36,6 грн.

"Темпи інфляції знижуватимуться, отже, річні темпи зростання цін не становитимуть більше ніж 20%, як це було минулого року", – кажуть фахівці.

Водночас, за словами експертів, це базовий сценарій, що передбачає зміну ситуації на фронті, а також виконання Україною зобов'язань в межах програми МВФ.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз надав Україні 1,64 млрд доларів пільгового фінансування в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік у розмірі 18 млрд доларів. Світовий банк передав 104 млн доларів пільгового фінансування.

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