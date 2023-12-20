​Україна отримала грант на €150 мільйонів від Євросоюзу

Очікується також надходження додаткової фінансової допомоги від ЄС.

Україна отримала €150 мільйонів фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського Союзу.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Кошти підуть на відновлення критично важливих обʼєктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф — зокрема транспортної інфраструктури, комунальних обʼєктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень. Кошти надійшли у рамках угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

"Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", — розповів глава Мінфіну Сергій Марченко.

Другий транш обсягом €100 мільйонів очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти спрямують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.