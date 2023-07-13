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ПОЛІТИКА

Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський

13 липня 2023, 15:06
Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський
Бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: Об'єднаний прес-центр оперативно-тактичного угруповання оборони "Таврія"
За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництво.

Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала їх у війні проти росії.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси – ред.), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою – ред.)", – сказав він.

Він зазначив, що російські окупанти розуміють, що отримавши ці боєприпаси, Україна матиме перевагу: "Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де можна їх використовувати".

За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництво.

Він також наголосив на обмеженнях щодо використання цих боєприпасів, заявивши, що їхнє застосування заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

"росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це неправильно. Але вони дуже стурбовані", – зауважив Тарнавський.

Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

війнакасетні боєприпаси

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