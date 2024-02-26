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Україна отримала лише 30% із мільйона обіцяних Євросоюзом снарядів – Зеленський

26 лютого 2024, 20:11
Україна отримала лише 30% із мільйона обіцяних Євросоюзом снарядів – Зеленський
Президент прокоментував затримки західної допомоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що було надано лише 30% від обіцяного Європейським Союзом мільйона снарядів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві, передає "Радіо Свобода".

"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо затримок половини західної допомоги.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив, що половина підтримки, яку надають країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати військових і територій.

Євросоюзвійна в Україніснарядиросія окупанти

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