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Україна отримала новий транш від Єврокомісії у розмірі €3,5 млрд – Шмигаль

01 квітня 2025, 19:09
Україна отримала новий транш від Єврокомісії у розмірі €3,5 млрд – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже сягнула 19,6 млрд євро.
Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
 
За його словами, загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.
 
"Дякуємо за постійну підтримку та солідарність з Україною у важкі часи. Разом вистоїмо та все відбудуємо", – написав Шмигаль.
 
Шмигаль додав, що ці кошти допоможуть Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність.
 
Нагадємо, що програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.

 

Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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