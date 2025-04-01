Україна отримала новий транш від Єврокомісії у розмірі €3,5 млрд – Шмигаль
01 квітня 2025, 19:09
Фото: Укрінформ
Загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже сягнула 19,6 млрд євро.
Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.
"Дякуємо за постійну підтримку та солідарність з Україною у важкі часи. Разом вистоїмо та все відбудуємо", – написав Шмигаль.
Шмигаль додав, що ці кошти допоможуть Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність.
Нагадємо, що програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.