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Україна отримала перші ₴17 млрд від конфіскації активів рф – Шмигаль

03 березня 2023, 17:58
Україна отримала перші ₴17 млрд від конфіскації активів рф – Шмигаль
Фото: НБУ
Країна і надалі планує працювати над над вирішенням питання конфіскації російських активів у правовій площині.

Наразі інфраструктура для залучення заморожених російських коштів вже створена, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пише Укрінформ.

“Перший реалізованим кейс в Україні ми вже маємо – це конфіскація активів двох російських банків на суму ₴17 млрд. Інших кейсів, на жаль, поки що немає, але робота активно продовжується. Інфраструктура для цього фактично створена”, - сказав прем'єр-міністр.

МВФ ще в квітні минулого року відкрив спеціальний адміністративний рахунок, через який до України від партнерів торік надійшло $2,2 млрд, додав Шмигаль. 

“І конфісковані кошти теж через нього можуть надходити для потреб України», - відмітив прем’єр.

За словами посадовця, Світовий банк створив довірчий рахунок, через який до України надходять всі кошти від США. 

“І через нього також можна буде отримувати конфісковані кошти, зокрема суверенні активи росії, які на сьогодні заморожені”, - сказав Шмигаль.

Однією із нагальних проблем залишається питання законодавчого врегулювання самої процедури конфіскації російських активів.

“Сьогодні ми активно працюємо з країнами G7, всіма міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, виносимо це питання для обговорення на «Фінансовий Рамштайн» - потрібно запровадити два рівні законодавства. Перший – кожна країна має ухвалити на національному рівні законодавство (щодо компенсації - ред.). А другий – має бути прийняте міжнародне законодавство, яке дозволить конфіскувати суверенні активи агресора”, - сказав прем'єр-міністр України .

І додав, що створена нормативна база має стати елементом майбутньої глобальної безпекової системи. І надати кожному потенційному агресору чіткий сигнал: в разі нападу всі активи країни-нападника будуть конфісковані на користь жертви.

“Це справедливо. Не українці, не європейські чи американські платники податків мають відновлювати те, що зруйнував агресор. Це він має відновити. Якщо рф не погодиться на добровільні репарації, значить цивілізований світ має конфіскувати арештовані та заморожені кошти і віддати їх Україні”, - підсумував Денис Шмигаль.

Росіявійнаактиви рф

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