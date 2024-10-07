Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про передачу перших винищувачів F-16.
Про це він написав в соцмережі X(Twitter).
"Це терміново потрібно. У Харкові я бачив насліди від російських авіаударів і чув часті сигнали авіації", - йдеться в дописі.
Міністр не поінформував про кількість вже переданих літаків, проте наголосив, що ще 24 борти доставлять Україні найближчими місяцями.
Також Брекельманс оголосив про виділення €400 млн на спільну розробку ударних і розвідувальних безпілотників з Україною.
Нідерландський міністр вчора відвідав Харків і побував біля однієї з багатоповерхових житлових будівель, зруйнованих російськими ударами по місту. Брекельманс.
В кінці вересня також стало відомо, що Нідерланди незабаром поставлять Україні три пускові установки для Patriot.