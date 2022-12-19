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ПОЛІТИКА

Україна отримала першу партію обладнання для ТЕЦ і ТЕС від Міненерго США

19 грудня 2022, 09:31
Україна отримала першу партію обладнання для ТЕЦ і ТЕС від Міненерго США
техніка США
В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця

Перша партія обладнання для ТЕЦ і ТЕС від Міністерства енергетики США прибула в Україну,  повідомив віцепрем’єр-міністр-міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.

"В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця", - йдеться у повідомленні.

За словами Кубракова, американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення уже надано понад $145 млн виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж. Пріоритет незмінний – генератори, трансформатори та інше обладнання для відновлення критичної інфраструктури.

Найближчим часом також очікується постачання енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії уже доставили в Україну обладнання на близько $25 млн грн.

Для Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури Німеччина надала ще 100 млн євро. До кінця року Фонд енергетичної підтримки України отримає 130 млн євро від Німеччини на нагальні потреби українських енергетичних компаній.

 


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