Україна отримала першу систему Patriot – Financial Times

Установка ще не введена в експлуатацію. Чекають на пускові установки від Нідерландів.

До України прибула нарешті перша обіцяна система ППО Patriot. Американська установка дозволить ефективніше захищати небо над нашою державою від ворожих ракет.

Про це пишуть журналісти Financial Times.

За даними журналістів, Україна отримала одну з двох обіцяних систем Patriot. Їх нам мають передати США та Німеччина. Водночас слід розуміти, що установка ще не введена в експлуатацію.

Наразі відомо, що система ППО очікує на пускові установки Patroit від Нідерландів. Тоді можна буде говорити про бойову готовність та можливість збивати російські ракети.

До слова, помічник міністра армії США з питань закупівлі та оснащення Дуглас Буш обіцяв, що Patriot розпочнуть роботу в Україні найближчим часом. Але точних термінів у Пентагоні не називали.

Нагадуємо, що Patriot – найсучасніша система ППО середньої дальності з-поміж тих, які може запропонувати Захід. Утім, слід розуміти, що вона не мала справ з російськими "Кинджалами". Тож, по суті, в Україні вона ще й проходитиме бойове хрещення.