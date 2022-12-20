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ПОЛІТИКА

Україна отримала пільговий кредит від Канади на додаткові 500 млн канадських доларів

20 грудня 2022, 10:49
Україна отримала пільговий кредит від Канади на додаткові 500 млн канадських доларів
Фото: з вільних джерел
Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду.

Україна отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою. Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США), повідомило Міністерство фінансів України. 

Це кошти п’ятирічних "Облігацій суверенітету України", які канадський уряд розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Уряд Канади вкотре демонструє лідерство у підтримці України. Щойно отримали 500 млн канадських доларів, які надійшли після випуску "Облігацій суверенітету України". Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України. Вдячний за підтримку, яка наближає нашу перемогу над агресором", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.


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