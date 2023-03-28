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Україна отримала понад 36 тонн енергетичного обладнання від Бельгії

28 березня 2023, 13:28
Україна отримала понад 36 тонн енергетичного обладнання від Бельгії
Джерело: 24tv.ua
Україна розраховує на великий потенціал власного видобутку газу та водночас розглядає свою участь у спільних з ЄС закупівлях газу для формування резервів.

Бельгія надала Україні понад 36 тонн гуманітарної допомоги в вигляді обладнання для відновлення пошкодженої росіянами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко у Брюсселі зустрівся з міністром енергетики Бельгії Тіною Ван дер Стратен та подякував бельгійській стороні за надану гуманітарну допомогу.

"Наші європейські партнери розуміють важливість підготовки України до осінньо-зимового періоду і допомагають Україні обладнанням і паливом" - додав міністр.

Галущенко додав, що Україна пропонує європейським країнам та міжнародним компаніям активно використовувати українські підземні газові сховища для зберігання природного газу, адже вони є одними з найбільших на континенті.

Україна розраховує на великий потенціал власного видобутку газу та водночас розглядає свою участь у спільних з ЄС закупівлях газу для формування резервів.

На зустрічі також обговорювалися питання співробітництва у сфері ВДЕ, інтеграції українського та європейського енергетичних ринків, можливої співпраці у сфері кіберзахисту енергосистем.

газБельгіявидобутокенергетична безпекавійна в Україні

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