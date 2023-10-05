Україна отримала потужні трансформатори від Японії

Два нових автотрансформатори встановлять на одній з підстанцій. Вони забезпечать світлом півмільйона українців.

Україна отримала два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії.

Про це повідомило Міненерго.

"Обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК Укренерго для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів", – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що допомога від Японії та ПРООН – це потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки України напередодні складної зими

"Минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. росіяни підступно знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям. Заміна та виготовлення автотрансформаторів потребує часу та коштів, а потреба в них для всієї країни – значна", – сказав він.

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі запевнив, що його країна продовжить підтримувати українців.

"Ми разом пройшли минулий опалювальний сезон, разом з українськими енергетиками. І на початку нового опалювального сезону Уряд Японії передає українській стороні два трансформатори. Ще два прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає ще декілька трансформаторів через Румунію", – розповів дипломат.

У Міненерго додали, що Японія потужно підтримує Україну у відновленні енергосектору. Мова йде про спеціалізоване обладнання (резервні електростанції, генератори різної потужності), необхідне для швидкого відновлення роботи пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Станом на вересень в Україну було доставлено 12 таких вантажів загальною вагою понад 113 тонн. Серед них 256 одиниць резервних електростанцій та відповідних комплектів.

Інший важливий напрямок співпраці – допомога Японії у розвитку розподіленої генерації, зокрема газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими.