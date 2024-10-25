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ПОЛІТИКА

Україна отримала ще 20 БМП Marder від Німеччини

25 жовтня 2024, 11:58
Україна отримала ще 20 БМП Marder від Німеччини
Джерело: wikipedia
Поставка призначена на кінець третього кварталу 2024 року.

Німецька компанія Rheinmetall передала ще 20 бойових машин піхоти Marder. 

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальна кількість бойових машин, відправлених в Україну за угодою про так званий "кільцевий обмін", досягне близько 200 одиниць. З них понад сотню становлять саме моделі Marder 1A3.

Угода про кільцевий обмін також передбачає поставку двозначної кількості інших одиниць техніки - бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard. Наразі остання партія в розмірі 20 БМП Marder, надана Україні, була замовлена урядом Німеччини і профінансована в середині двозначної кількості мільйонів євро. 

Бойові машини Marder, спрямовані в Україну, являють собою модель 1A3, оснащену сучасним лазерним далекоміром, що дає змогу підвищити точність ураження цілей на полі бою. Цей прилад значно покращує здатність машин ефективно протистояти наступальним діям противника, надаючи українським військам додаткову технологічну перевагу.

Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на поставку цих БМП ще в березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для України.

Німеччина початку повномасштабної війни передала Україні найбільшу кількість військової допомоги серед усіх країн Європи. Зокрема Берлін надав українським військовим системи ППО Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 та інші види озброєнь.

НімеччинаMarderвійна

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