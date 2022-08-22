НОВИНИВсього в Україні вже близько 20 тисяч StarlinkПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала ще 5 тисяч Starlink
фото з вільного доступу
Україна отримала ще 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформу.
"Ми отримали 5 тисяч Starlink для потреб, які є в нашій країні", - сказав Федоров.
Він наголосив, що загалом, разом з цією партією, в України вже близько 20 тисяч Starlink.
Starlink - це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск допоміг забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.
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