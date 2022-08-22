RSS
НОВИНИ

Україна отримала ще 5 тисяч Starlink

Всього в Україні вже близько 20 тисяч Starlink
Україна отримала ще 5 тисяч Starlink фото з вільного доступу
 
Україна отримала ще 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр -  міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформу.
 
"Ми отримали 5 тисяч Starlink для потреб, які є в нашій країні", - сказав Федоров.
 
Він наголосив, що загалом, разом з цією партією, в України вже близько 20 тисяч Starlink.
 
Starlink - це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.
 
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск допоміг забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2022 12:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.