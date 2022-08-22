Україна отримала ще 5 тисяч Starlink

Всього в Україні вже близько 20 тисяч Starlink

Україна отримала ще 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформу.

"Ми отримали 5 тисяч Starlink для потреб, які є в нашій країні", - сказав Федоров.

Він наголосив, що загалом, разом з цією партією, в України вже близько 20 тисяч Starlink.

Starlink - це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск допоміг забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.