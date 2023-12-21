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Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

21 грудня 2023, 15:23
Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі
Фото: Укрінформ
Сьогодні в Україні працює близько 47 "Старлінків" терміналів.

Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі.

Про це повідомив оічльник Мінцифри Михайло Федоров. 

Частину терміналів відправляємо для забезпечення безперебійного звʼязку на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури”, - написав Федоров.

Він зазначив, що сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч "Старлінків", які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів — загалом 19,5 тисяч. 

 

 

 

 

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