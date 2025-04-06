Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink.

За його словами, термінали передадуть у лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури. Вони мають забезпечити безперебійний зв’язок там, де це найбільше потрібно.

Федоров додав що в Україні вже працюють понад 50 тисяч таких терміналів, більшість із них отримали від Польщі.