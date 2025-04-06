Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі
06 квітня 2025, 18:55
Фото: СNN
Їх передадуть у лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури.
Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, термінали передадуть у лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури. Вони мають забезпечити безперебійний зв’язок там, де це найбільше потрібно.
Федоров додав що в Україні вже працюють понад 50 тисяч таких терміналів, більшість із них отримали від Польщі.
Нагадаємо, що днями з’явилася інформація про те, що уряд Німеччини оплачує послуги супутникового інтернету для України, які надає французька компанія Eutelsat, що розвиває альтернативу проєкту Starlink Ілона Маска.