Україна отримала системи ППО Mistral від Естонії
Естонія доставила в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral, які здатні вражати гелікоптери та літаки, а також ракети до них.
Про це повідомило Міністерство оборони Естонії у соцмережі Х.
"Продовжуємо підтримувати боротьбу України за свободу", - йдеться в повідомленні.
Із міркувань безпеки в Міноборони не уточнили кількість ЗРК та снарядів.
ЗРК Mistral був розроблений у Франції, а в 1987 році його прийняли на озброєння французької армії. Цей комплекс має радіус дії до шести кілометрів.
У червні Естнія оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли зенітно-ракетні комплекси малої дальності. Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що нашій країні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити атаки росії.