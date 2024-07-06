Україна отримала системи ППО Mistral від Естонії

Цей зенітно-ракетний комплекс вражає цілі на малих висотах.

Естонія доставила в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral, які здатні вражати гелікоптери та літаки, а також ракети до них.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії у соцмережі Х.

"Продовжуємо підтримувати боротьбу України за свободу", - йдеться в повідомленні.

Із міркувань безпеки в Міноборони не уточнили кількість ЗРК та снарядів.

ЗРК Mistral був розроблений у Франції, а в 1987 році його прийняли на озброєння французької армії. Цей комплекс має радіус дії до шести кілометрів.

У червні Естнія оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли зенітно-ракетні комплекси малої дальності. Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що нашій країні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити атаки росії.