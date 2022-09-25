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Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS

NASAMS — пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах
Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це він повідомив в інтервʼю CBS.

"Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже було прийнято. І Конгресу США. Ми отримали NASAMS. Це системи ППО. Але, повірте, цього навіть близько не вистачає, щоб покрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців. Навіщо нам це? Нам потрібна безпека, щоб наші українці повернулися додому", — сказав Зеленський.

NASAMS — пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

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25 09 2022 20:10
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