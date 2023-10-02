Україна отримала техніки від Німеччини на 3,3 млрд євро

Німеччина схвалила експорт військової техніки в Україну на суму 3,3 мільярда євро в перші три квартали цього року.

Про це заявило Міністерство економіки Німеччини, повідомляє Spiegel.

За дев'ять місяців Німеччина вже схвалила експорт озброєнь на суму, яка більша за тогорічні показники.

У 2022 році поставки озброєнь становили 8,35 млрд євро, цього року вони вже становлять 8,76 млрд євро.

Зазначається, що це робить Україну найбільшим одержувачем німецького експорту озброєнь.

Другим за величиною одержувачем німецького експорту озброєнь з обсягом трохи більше мільярда євро є Угорщина, за нею йдуть США з 467 мільйонами євро.

Понад 90% затвердженого експорту було направлено в країни ЄС і НАТО або близьким партнерам, таким як Україна і Південна Корея.

Видання пише, що це вже друга за величиною сума експорту в історії Німеччини. Лише 2021 року ця цифра була ще вищою - 9,35 мільярда євро.

"Для порівняння: за 16 років правління канцлерки Ангели Меркель позначку в 6 мільярдів було перевищено лише п'ять разів", - йдеться в матеріалі.

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.