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Україна отримала транш від МВФ на $880 млн

26 березня 2024, 12:33
Україна отримала транш від МВФ на $880 млн
Фото: з вільних джерел
Гроші підуть на закриття пріоритетних бюджетних видатків.

Україна сьогодні отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це третій транш за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти, що в перерахунку на гривні складають близько 3 432 000 000, допоможуть закрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. 

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", – сказав він.

Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facilit, EFF) – це чотирирічна програма, за якою Київ отримує підтримку бюджету та проводить економічні та антикорупційні реформи. Ця програма вперше була проведена ще 2015. Потім її поновили в 2023, і це вперше, коли МВФ дав кредит країні в стані війни. 

МВФтраншвійна в Україніросія окупанти

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