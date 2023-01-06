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ПОЛІТИКА

Україна отримала у 2022 році близько 1 трлн гривень допомоги, - Шмигаль

06 січня 2023, 16:50
Україна отримала у 2022 році близько 1 трлн гривень допомоги, - Шмигаль
Фото: Укрінформ
російські окупанти з початку повномасштабної війни завдали Україні збитків на сотні мільярдів доларів

Протягом 2022 року Україна отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн гривень, з них 410 млрд гривень перерахували США.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, міжнародна фінансова допомога надходила в основному від таких країн і у таких обсягах:

  • США - 410 млрд гривень;
  • країни ЄС та європейські інституції спільно з Європейським інвестиційним банком - 390 млрд гривень;
  • МВФ - 88 млрд гривень;
  • Канада - 60 млрд гривень;
  • Британія - 35 млрд гривень;
  • Світовий банк - 34 млрд гривень;
  • Японія - 17 млрд гривень.

"Ми вдячні урядам та народам усіх країн, які торік підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарплати вчителям чи лікарям", - прокоментував Шмигаль.

Раніше український прем'єр зазначав, що російські окупанти з початку повномасштабної війни завдали Україні збитків на сотні мільярдів доларів.


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