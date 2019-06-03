ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що турецькі ударні безпілотні комплекси Bayraktar уже знаходяться на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала ударні турецькі безпілотники Bayraktar
"Зараз відбудуться випробування нового потужного ударного безпілотного комплексу Bayraktar"
Фото: mil.in.ua
Про це він розповів під час засідання РНБО, повідомляє "Укрінформ".
"Зараз відбудуться випробування нового потужного ударного безпілотного комплексу Bayraktar, про поставки якого мені вдалося домовитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Можу навіть сказати, що ці комплекси вже знаходяться на території України", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що під час візиту Президента Петра Порошенка 3-4 листопада в Туреччину було підписано угоду про закупівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.
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06 03 2019 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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