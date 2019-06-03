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Україна отримала ударні турецькі безпілотники Bayraktar

"Зараз відбудуться випробування нового потужного ударного безпілотного комплексу Bayraktar"
Президент Петро Порошенко заявив, що турецькі ударні безпілотні комплекси Bayraktar уже знаходяться на території України.
Україна отримала ударні турецькі безпілотники Bayraktar Фото: mil.in.ua

Про це він розповів під час засідання РНБО, повідомляє "Укрінформ".

"Зараз відбудуться випробування нового потужного ударного безпілотного комплексу Bayraktar, про поставки якого мені вдалося домовитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Можу навіть сказати, що ці комплекси вже знаходяться на території України", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що під час візиту Президента Петра Порошенка 3-4 листопада в Туреччину було підписано угоду про закупівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

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06 03 2019 17:40
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