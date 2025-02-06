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Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000

06 лютого 2025, 12:51
Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000
Літаки прибули з українськими пілотами на борту
Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000.
 
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на соцплатформі X. 
 
Лекорню не уточнив кількість літаків, які Париж передав Києву.
 
6 червня 2024 року президент Еммануель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну”, ‒ написав міністр.
 
Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, а тепер братимуть участь у захисті українського неба.
війна в УкраїніMirage 2000росія окупанти

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