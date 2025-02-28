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Україна отримала від ІТ-коаліції ще одну партію обладнання на близько €7,5 млн

28 лютого 2025, 14:07
Україна отримала від ІТ-коаліції ще одну партію обладнання на близько €7,5 млн
Ідеться про серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних, зарядні станції, обладнання зв’язку й панелі відображення інформації.
Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції поставку обладнання загальною вартістю близько 7,5 млн євро, профінансовану Нідерландами та Люксембургом.
 
Про це повідомили в оборонному відомстві.
 
"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення стійкості нашої інфраструктури. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності Сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську", – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.
 
Цього разу партнери передали Міністерству оборони України:
 
  • серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних
  • зарядні станції
  • обладнання зв’язку
  • панелі відображення інформації. 
 

Як зазначається, це вже друге постачання від ІТ-коаліції у 2025 році. В січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро.

 

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