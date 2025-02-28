Україна отримала від ІТ-коаліції ще одну партію обладнання на близько €7,5 млн

Ідеться про серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних, зарядні станції, обладнання зв’язку й панелі відображення інформації.

Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції поставку обладнання загальною вартістю близько 7,5 млн євро, профінансовану Нідерландами та Люксембургом.

Про це повідомили в оборонному відомстві.

"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення стійкості нашої інфраструктури. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності Сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську", – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації. Цього разу партнери передали Міністерству оборони України: серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних

зарядні станції

обладнання зв’язку

панелі відображення інформації.

Як зазначається, це вже друге постачання від ІТ-коаліції у 2025 році. В січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро.