Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах
17 жовтня 2024, 12:53
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За ці гроші профінансують найважливіші бюджетні видатки.
Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Гроші вже надійшли до державного бюджету. За його словами, із цих коштів профінансують найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконають зобов’язання держави перед громадянами.
"Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це важливий внесок у нашу стійкість", – написав Шмигаль.
Він висловив упевненість, що Канада і надалі буде поруч з Україною в спільній боротьбі за свободу.