Україна отримала від Люксембургу та Данії мережеве обладнання на €2 млн

Нове обладнання посилить потужність центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.

Люксембург і Данія у межах ІТ-коаліції передали Україні мережеве обладнання на 2 мільйони євро. Раніше ІТ-коаліція передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"ІТ-коаліція завдяки внескам Люксембургу та Данії передала Україні мережеве обладнання та допоміжні ліцензії загальною вартістю понад 2 млн євро. Це обладнання посилить потужність центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України", — ідеться в повідомленні.

Як зазначають у Міноборони, раніше ІТ-коаліція, під керівництвом Естонії та Люксембургу, передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро. Загалом на потреби розбудови ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони та Сил оборони України ІТ-коаліція вже передала допомогу на понад 5 млн євро у межах внесків Великої Британії, Данії, Литви, Латвії, Люксембургу та спільно з Канадою.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко додає, що фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем — це один з наших пріоритетів.