Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримала від Люксембургу та Данії мережеве обладнання на €2 млн

12 липня 2024, 17:05
Україна отримала від Люксембургу та Данії мережеве обладнання на €2 млн
Фото: з вільного доступу
Нове обладнання посилить потужність центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.
Люксембург і Данія у межах ІТ-коаліції передали Україні мережеве обладнання на 2 мільйони євро. Раніше ІТ-коаліція передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
 
"ІТ-коаліція завдяки внескам Люксембургу та Данії передала Україні мережеве обладнання та допоміжні ліцензії загальною вартістю понад 2 млн євро. Це обладнання посилить потужність центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України", — ідеться в повідомленні.
 
Як зазначають у Міноборони, раніше ІТ-коаліція, під керівництвом Естонії та Люксембургу, передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро. Загалом на потреби розбудови ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони та Сил оборони України ІТ-коаліція вже передала допомогу на понад 5 млн євро у межах внесків Великої Британії, Данії, Литви, Латвії, Люксембургу та спільно з Канадою.
 
Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко додає, що фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем — це один з наших пріоритетів.
ДаніяЛюксембургвійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

Останні матеріали

Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється