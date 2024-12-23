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Україна отримала від МВФ $1,1 млрд

23 грудня 2024, 11:31
Україна отримала від МВФ $1,1 млрд
Фото: sweetcrudereports.com
Київ спрямує їх на фінансування критичних видатків бюджету.

Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це в Тelegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF", - йдеться в дописі.

Шмигаль додав, що кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету. 

За словами прем'єра, що загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів, нагадав очільник уряду. Він висловив вдячність Міжнародному валютному фонду "за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни".

Фонд затвердив 48-місячну угоду EFF для України із загальним доступом до 15,5 млрд доларів кредитних коштів наприкінці березня 2023 року.

Програма стала частиною пакета підтримки України обсягом 151,4 млрд доларів.

Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності. 

Також програма EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.

Раніше МВФ оприлюднив негативний сценарій для України.

 

МВФпідтримка України

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