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ПОЛІТИКА

Україна отримала від МВФ третій транш на $900 млн

14 грудня 2023, 11:49
Україна отримала від МВФ третій транш на $900 млн
Фото: з вільних джерел
Таким чином, Україна отримала близько 4,5 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

Україна сьогодні, 14 грудня, отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ці кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Україна отримала на свої рахунки від МВФ близько 900 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у мережі Х (Twitter).

Прем'єр подякував голові МВФ Крісталіні Георгієвій та співробітникам МВФ "за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо проведення реформ".

МВФтраншдопомога Україні

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