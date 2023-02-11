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Україна отримала від Німеччини 334 тонн енергетичного обладнання — Міненерго

11 лютого 2023, 21:07
Україна отримала від Німеччини 334 тонн енергетичного обладнання — Міненерго
З минулого літа в Україну від партнерів Німеччини надійшло 43 вантажі гуманітарної допомоги вагою близько 334 тонн, яка складається з обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Серед обладнання, яке отримала Україна генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Про це Міністерство енергетики України написало про це на офіційному сайті

"Тільки за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн" - йдеться там.

В міненерго повідомили, що в рамках кампанії Німецько-Українського енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Україна отримала від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів. 

"Я вдячний Німеччині за те, що в такий складний час вона поруч з Україною та українцями. Це обладнання в поєднанні з героїзмом наших енергетиків допомагає повертати в будинки українців світло і тепло", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Німеччинадопомогаміненергогенератори

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