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Україна отримала від Румунії систему Patriot

03 жовтня 2024, 16:09
Україна отримала від Румунії систему Patriot
джерело slovoidilo
Передачу системи ППО підтвердило Міністерство оборони Румунії.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot. 
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 жовтня.
 
Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський.
 
Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО. 
 
Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну. 
 
Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.
РумуніяPatriotвійна в Україніросія окупанти

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