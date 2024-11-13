Україна отримала від США грант у $1,35 млрд

Кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що США передали Україні грант на 1.35 млрд доларів.

У своєму Telegram глава уряду заявив, що кошти спрямують на пріоритетні соціальні та гуманітарні програми.

Шмигаль вказав, що американський уряд спрямував гроші через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Мінфіном та Держдепом. Премʼєр висловив вдячність партнерам за підтримку.

Також Міністерство фінансів України повідомляє, що отримані кошти спрямують, зокрема, на виплату заробітних плат педагогам. Цього року США профінансують український бюджет на 7.8 млрд доларів, з яких вже мобілізовано 5.2 млрд. Загалом же з лютого 2022 року Сполучені Штати надали Україні фінансової допомоги на 28.2 млрд доларів.

"Надійне партнерство з США допомагає уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби. Вдячний керівництву та платникам податків Сполучених Штатів за цю вкрай необхідну в умовах повномасштабної війни допомогу", — підкреслив міністр фінансів Сергій Марченко.